Pays de Caux. Des agriculteurs victimes d'incivilités pendant les récoltes

Le coup de gueule des agriculteurs de Seine-Maritime. Alors qu'ils sont actuellement en pleine récolte (de blé et de céréales), les incivilités se font de plus en plus nombreuses.

Il semble que les gênes occasionnées (le bruit, la poussière ou encore les odeurs) soient de moins en moins tolérées par les riverains. Ces derniers peuvent se montrer virulents : insultes, voir menaces physiques. Justin Lemaitre, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime, évoque un collègue en début de semaine qui a retrouvé un panneau dans son champ et qui a été poursuivi par un individu tenant un bâton dans ses mains. "Certains agriculteurs ont peur d'aller travailler. Nous dépendons de la météo. Quand il fait beau, il faut y aller, de jour comme de nuit. Ce n'est pas pour embêter les gens. Nos récoltes servent tout de même à alimenter la population".

Pour Justin Lemaitre, ces nuisances font parties de la vie des campagnes."Nous n'expliquons peut-être pas assez notre métier".