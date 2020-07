Le Havre. Découvrir la cité Océane à travers l'art contemporain

Découvrir Le Havre grâce à l'art contemporain, c'est ce que propose la Ville tous les étés avec son opération Un été au Havre. Des œuvres monumentales sont présentes dans les rues depuis 2017 et les 500 ans de la cité Océane. L'œuvre la plus célèbre, qui est devenu l'un des symboles de la ville, est certainement l'arche de conteneurs (Catène de containers de Vincent Ganivet).

Cette année, six nouvelles œuvres sont à découvrir à travers quatre circuits à parcourir à pied ou à vélo. Des circuits qui partent de la Maison de l'été (place Perret). Des médiateurs culturels sont présents pour accueillir et guider le public. Vous y trouverez les cartes et guides d'Un Eté au Havre. Le lieu propose des ateliers et est aussi le point de départ de visites guidées. En cet été 2020, la fréquentation est pour moitié havraise. Le reste du public vient de la région parisienne et de pays voisins, comme la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg.

Un Eté au Havre se poursuit jusqu'au 4 octobre.