Normandie. Covid-19 : les indicateurs au vert mais la vigilance doit continuer

En Normandie, les indicateurs de circulation du Covid-19 restent en dessous des seuils de vigilance, d'après le dernier communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS), mardi 28 juillet. "Pour autant le virus n'a pas disparu, comme le montre l'évolution à la hausse du taux d'incidence et du R effectif : restons vigilants", précise l'ARS.

147 personnes sont actuellement hospitalisées en Normandie pour le Covid-19, soit une légère baisse de 1,3 % par rapport au 24 juillet, dont sept sont en réanimation.

L'ARS rappelle également que "les déplacements, événements et regroupements familiaux ou amicaux, sont des facteurs susceptibles de favoriser la reprise de l'épidémie", alors que des sanctions ont été prises par le préfet du Calvados récemment.

Six clusters identifiés

D'importantes campagnes de dépistages gratuits sont organisées, notamment sur le littoral. Lors des sept derniers jours, c'est en Seine-Maritime qu'ont été réalisés le plus de tests, donnant lieu à 42 positifs, 34 dans le Calvados, huit dans l'Eure, sept dans la Manche et quatre cas positifs détectés dans l'Orne.

Enfin, six clusters, des regroupements de plus de trois cas, sont identifiés en Normandie : quatre sont en cours d'investigation (un dans le Calvados, deux dans l'Eure et un en Seine-Maritime) et deux sont maîtrisés (Calvados et Seine-Maritime).