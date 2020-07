Près de Fécamp. Appel à témoins après une disparition inquiétante

Un appel à témoins lancé, mardi 28 juillet, par la gendarmerie de la Seine-Maritime. Le matin même, entre 7 heures et midi, une habitante de Froberville près de Fécamp a quitté à pied son domicile sans donner de nouvelles. "Elle est partie sans téléphone ni moyen de paiement", précisent les gendarmes.

Des moyens de recherche engagés

Âgée de 69 ans, Claire Saunier est blonde avec les yeux bleus, elle mesure 1,60 m et pèse environ 58 kg. "Elle était chaussée de baskets noires TBS et habillée d'un pantalon type leggings noir avec des taches blanches, d'un haut rouge et blanc à manches longues et peut-être d'un imperméable blanc", indique l'appel à témoins.

Des recherches ont été engagées rapidement avec l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie d'Amiens et d'une équipe cynophile. Elles n'ont, pour l'instant, pas permis de retrouver la sexagénaire.

Si vous avez des renseignements utiles à l'enquête ou en cas de découverte, il faut appeler la gendarmerie en composant le 17.