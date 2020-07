Football. Le rachat du SM Caen bouclé et une première arrivée de taille

C'était un secret de polichinelle, le SM Caen va passer sous propriété américaine par l'entremise de l'entrée du fonds d'investissement Oak Tree comme actionnaire majoritaire. Depuis des semaines, missionné par les actionnaires actuels du SMC10 qui détient 80 % du club, l'homme de médias Pierre-Antoine Capton était au travail pour rassembler autour de son projet global de relance.

Ce projet est désormais bouclé, le nouveau pool d'actionnaires bâti autour de "PAC" et l'annonce officielle n'est plus qu'une question de jours, une fois les actes de ventes enregistrés.

Olivier Pickeu, faiseur de miracles à Angers

Cette présentation attendue lèvera aussi le voile sur un aspect décisif dans la vie d'un club de football : sa direction administrative et sportive. Et ce voile, il a été levé en partie sur le secteur sportif avec, ces dernières heures, de nombreuses fuites menant à la nomination d'Olivier Pickeu au poste de manager général. Bien connu dans les travées de Venoix où il a porté le maillot rouge et bleu comme joueur au début des années 90, Pickeu s'est bâti une très solide réputation dans le monde du recrutement en faisant les beaux jours d'Angers pendant près de quinze ans, jusqu'au printemps dernier où un conflit avec la présidence du SCO a mis fin à l'aventure.

Un temps pressenti du côté de Marseille, c'est finalement à Caen qu'Olivier Pickeu va poser ses bagages et ses méthodes, premier de cordée de l'équipe créée et emmenée par un Pierre-Antoine Capton probable futur président du conseil de surveillance. Exit donc Yohan Eudeline qui devrait néanmoins rester aux côtés de son mentor à Angers dans un poste de recruteur.

Reste à savoir si le poste d'Olivier Pickeu sera celui de manager général ou seulement de directeur sportif, la réponse à cette question pourrait conditionner l'avenir d'Arnaud Tanguy, actuel directeur général. Quid également de l'avenir de Fabrice Clément dans sa fonction de président du club et de celui de Pascal Dupraz au poste d'entraîneur, à qui il reste une année de contrat ? Pour l'heure, toutes les écoutilles sont fermées en termes de communication chez les dirigeants actuels.