Seine-Maritime. Une heure après son accident, un motard retrouvé dans un champ

L'accident s'est produit entre 21 h 30 et 22 heures, le lundi 27 juillet, entre Longueil et Sainte-Marguerite-sur-Mer. Un motard qui circulait seul sur la D 323 a perdu le contrôle de son engin : au lieu de prendre un virage à angle droit, le pilote a continué tout droit, monté un talus de plusieurs mètres de haut, traversé des barbelés et fini sa course dans un champ.

Retrouvé par hasard

Ce n'est qu'une heure plus tard qu'un passant a été surpris de trouver un gant de moto pris dans les barbelés. Entendant un bruit de moteur, il a pu localiser le motard et alerter les secours. L'homme qui souffrait d'une fracture tibia-péroné a été conduit à l'hôpital de Dieppe. Son contrôle positif à l'alcootest pourrait être la cause de sa mésaventure.