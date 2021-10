Rouen : une balle de flashball en plein visage

Police secours avait été appelée sur les lieux, boulevard de l'Europe, à Rouen, dimanche 30 septembre, à 5h du matin, pour un différend entre deux hommes. Sur place, les policiers ont trouvé un homme de 37 ans, blessé au visage par un tir de flashball. Participant à une soirée, manifestement bien arrosée, il se serait interposé entre un homme devenu violent sous l'effet de l'alcool et la compagne de celui-ci. C'est alors que, voulant l'empêcher de tirer, il se serait pris une balle de flashball en plein visage. Le tireur, complètement ivre, âgé de 37 ans, a été placé en cellule de dégrisement et en garde-à-vue. La victime et la jeune femme âgée de 32 ans ont été transportés à l'hôpital afin d'y être soignés.