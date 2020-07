Le Havre. Faites une bonne action : donnez votre sang

Les maladies ne prennent pas de vacances. Pour cette raison, il est important de donner son sang. Au Havre, l'EFS, l'Établissement français du sang organise une importante collecte dans ses locaux, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, le samedi 25 juillet, de 8 heures à 17 heures, ainsi que le lundi 27 juillet, de 9 heures à 18 heures. Un rendez-vous primordial, comme l'explique Anne Candé, responsable adjointe de ce qui est appelé le bassin Normandie-est (la Seine-Maritime et l'Eure). "Il faut vraiment maintenir notre stock de fonctionnement, qui est d'environ 14 jours. Je vous rappelle qu'une poche de sang se conserve 42 jours. C'est crucial de faire des réserves pour ne pas attaquer la rentrée avec un stock faible. On ne sait pas s'il y aura des restrictions en septembre, à cause du Covid-19, dans les universités. On ne sait pas non plus si les entreprises pourront à nouveau nous accueillir dans leurs locaux." La vigilance est de mise, car la traditionnelle baisse significative des dons enregistrée chaque été (certains donneurs habituels sont partis en vacances) est couplée à une situation sanitaire particulière. Justement, au vu de la situation sanitaire, des mesures ont été mises en place pour assurer votre sécurité.

À l'issue de cette bonne action, une collation plus sucrée que d'habitude vous sera offerte.

Pour rappel, pour donner son sang, il faut avoir au moins 18 ans, peser minimum 50 kilos, être en bonne santé et se présenter avec une pièce d'identité.

Pour donner votre sang le samedi 25 juillet ou le lundi 27 juillet, il est préférable de prendre rendez-vous en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour être reçu dans des délais convenables.