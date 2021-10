Le Havre. SNSM : les anges gardiens de la mer

Ils sauvent des vies chaque année. Sur le littoral, notamment sur la plage du Havre, des hommes et des femmes veillent sur nous. Dans la cité Océane, la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) fait équipe avec des CRS. À l'affût du moindre cri d'un nageur en détresse, Kriston Debons assure la surveillance des vacanciers en juillet et en août. C'est sa deuxième année en tant que sauveteur en mer pour le compte de la SNSM. "Je suis un Havrais d'origine. La mer, c'est mon quotidien. J'aime également le contact humain. Aider les gens, ça me tient à cœur", indique celui qui est maître-nageur dans une piscine le reste de l'année. "Pour faire ce métier, il faut être sportif." Le coronavirus a modifié les choses sur le littoral. "On est obligé de se protéger : gants, masque. Même pour une écharde. Il faut aussi le faire comprendre aux vacanciers. Rentrer dans le poste de secours directement, c'est fini. Il faut masquer les gens. Pour les interventions urgentes, c'est différent. Mon collègue, qui est actuellement au bord de l'eau pour la surveillance, s'il voit quelqu'un se noyer, il va être obligé de le secourir sans gants, ni masque. De toute façon, avec l'eau, cela ne servirait à rien. Il ramène la personne au bord et nous, on a le temps, juste avant d'arriver sur la victime, de se masquer", explique Kriston Debons.

