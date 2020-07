Votre horoscope signe par signe du vendredi 31 juillet

BELIER

Ne prenez pas de décisions qui vous engagent socialement parlant, aujourd'hui, vos émotions prennent le dessus !

TAUREAU

Apprenez à tourner sept fois votre langue avant de vous lancer. Vous risquez de déraper et vous ne parviendrez pas à stopper les choses.

GEMEAUX

Votre forme est en hausse. Vous voici résolument d'attaque ! Mais attention , modérez vos impulsions avant d'agir.

CANCER

Les situations que vous vivrez sont agréables. Profitez de la vie, sans vous poser de faux problèmes.

LION

Amis Lion, vous aurez du mal à être raisonnable aujourd'hui... Prévoyez du repos demain.

VIERGE

Vous allez chercher à consolider vos relations et adopterez un nouveau comportement afin de trouver l'harmonie. Votre entourage en sera ravi et vous aussi !

BALANCE

Après un petit coup de stress ces jours derniers, l'heure est à l'amour et à la sensualité, profitez en bien !

SCORPION

Aujourd'hui vous décidez tout simplement de profiter du moment présent ,Sans chercher plus loin, vous serez satisfait de ce que vous avez et ça se verra.

SAGITTAIRE

La journée sera très positive si vous secouez votre paresse habituelle pour aller à la rencontre des autres.

CAPRICORNE

Vos échanges avec vos proches seront plus directs et entiers. Et par conséquent bien plus efficaces !

VERSEAU

Tout le monde semble vouloir tout, tout de suite, c'est un jour où le premier arrivé est le premier servi !

POISSONS

En misant sur l'optimisme vos idées seront plus judicieuses et vous obtiendrez de meilleures satisfactions. Alors, poursuivez dans ce sens !