Perche ornais. SOS Village sur TF1 : le restaurant Le Trou normand cherche un acquéreur

Le dernier commerce de Verrières, petit village du Perche ornais, est à vendre. "J'ai mis une annonce sur SOS Village. L'équipe de TF1 m'a contacté et ils sont venus filmer dans le restaurant", raconte Sandrine Glon, propriétaire du restaurant Le Trou normand. Le reportage a été diffusé le 30 juin dernier, lors du JT de Jean-Pierre Pernault à 13 heures. Sandrine et son mari Frédéric Glon ont décidé de mettre en vente leur fonds de commerce en septembre dernier.

"Avec le Covid-19, on peut se dire que des gens qui ont des gros restaurants, avec beaucoup de personnel, vont vendre leur affaire pour acheter quelque chose de plus petit", estime la restauratrice. Les murs et le fonds de commerce sont à vendre pour 295 000 €. Le terrain, de 850 m2, comporte une terrasse et une véranda. L'établissement peut accueillir 80 personnes. "On est prêts à rester pour aider les futurs propriétaires", annonce la gérante. Le couple a aussi décidé de mettre le restaurant à vendre en tant qu'habitation.

Pratique. Plus d'infos sur sosvillage.fr