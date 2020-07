Caen. Incendie à la maison d'arrêt : un détenu met le feu à sa cellule

Vers 22 heures, le mardi 14 juillet, un incendie s'est déclaré à la maison d'arrêt de Caen. Un détenu a mis le feu à sa cellule. L'incendie a été sans conséquence pour les autres prisonniers et pour le personnel de l'établissement, qui s'est chargé d'éteindre les flammes. Seuls des dégâts matériels ont été constatés dans la cellule. L'auteur des faits a été transféré au CHU de Caen pour des examens et a réintégré la maison d'arrêt dans la nuit. Des suites disciplinaires et judiciaires sont envisagées.