Bayeux. Cet été, les piétons sont rois dans le centre-ville

C'est officiel, une partie du centre-ville de Bayeux sera interdite aux voitures cet été. Fin juin, la mairie avait lancé une enquête pour avoir l'avis des commerçants, riverains et usagers au sujet de la piétonnisation. 811 personnes ont répondu à ce questionnaire : 83 % d'entre eux sont pour la gratuité du stationnement si la piétonnisation est mise en place, 13 % souhaitent réduire le périmètre. A la suite de ces résultats, la mairie de Bayeux a décidé d'interdire les voitures tous les samedis, de 14 heures à 19 heures dans les rues Saint-Malo, Saint-Martin, Saint-Jean, des Cuisiniers, Laitière et de la Chaîne. Le parking sera gratuit durant cette période de piétonnisation, qui a débuté le samedi 4 juillet et se terminera le samedi 29 août 2020.