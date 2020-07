Fécamp. La traditionnelle descente des motos du 13 juillet annulée

C'est certainement l'événement le plus populaire de Fécamp. Chaque année, la descente à motos de la côte de la Vierge rassemble des milliers de participants et des milliers de spectateurs passionnés. Mardi 7 juillet, la Ville a officialisé le fait qu'elle serait annulée cette année. "L'obligation par les services de l'État de mettre en place un protocole spécifique et des opérations de filtrage et de comptage tout au long du parcours, dans une emprise précise et une jauge de moins de 5 000 personnes rend impossible l'organisation de cet événement", précise la Ville dans un communiqué. Si un assouplissement des règles pouvait être espéré, la présence persistante de clusters en Seine-Maritime n'a pas permis le maintien de l'événement.

Le feu d'artifice du 14 juillet est lui aussi annulé.