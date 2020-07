Saint-Lô. Un film d'une grande actualité

Comédie française

JP, un acteur noir qui peine à réussir, décide d'organiser une marche contre le racisme, interdite aux blancs ! Pour cela, il part à la rencontre d'artistes noirs… ou pas, afin de les convaincre de soutenir son projet. Mais il n'est pas toujours accueilli avec l'enthousiasme qu'il aurait souhaité.

Une satire réjouissante du communautarisme

Ce documentaire, dont la sortie était prévue en mars, entre en résonance de manière étonnante avec l'actualité récente. Pourtant, sous couvert de militantisme, Jean-Pascal Zadi signe une œuvre pleine d'humour et d'autodérision, qui met en scène une brochette de personnalités, qu'elles soient noires ou pas, parmi lesquelles Claudia Tagbo, Lilian Thuram, Fabrice Éboué, etc. Chaque rencontre du cinéaste avec les uns et les autres se traduit par une réaction souvent virulente, mais drôle. On se réjouit de retrouver ces différentes vedettes dans des rôles inattendus. Mais il est dommage que l'ensemble soit un peu trop chaotique. ">

De Jean-Pascal Zadi et John Wax, avec Jean-Pascal Zadi (JP), Fary (Fary), Caroline Anglade (Camille) et dans leur propre rôle Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, JoeyStarr, Fabrice Éboué, Ramzy Bedia, Eric Judor, Lucien Jean-Baptiste, Mathieu Kassovitz, etc. (1h42).