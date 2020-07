Rouen. L'Historial Jeanne d'Arc, la naissance d'une icône

Dans une partie des bâtiments de l'archevêché de Rouen, au lieu même où a été prononcée la sentence de Jeanne d'Arc en 1431, se trouve l'Historial. C'est aussi ici qu'en 1456, longtemps après sa mort sur le bûcher, Jeanne d'Arc fut réhabilitée lors d'un second procès. Ce musée permet de comprendre dans quelle mesure son action a permis de mettre un terme à la Guerre de Cent ans et explique les raisons de sa condamnation. Avec ses commentaires audio dans chaque salle, ses jeux de sons et lumières et son guide holographiques, le musée donne aux visiteurs toutes les clés pour comprendre l'épopée johannique.

Pratique. De 0 à 10,50 €. Renseignements sur historial-jeannedarc.fr