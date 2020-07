Rouen. Cinéma : l'expérience Omnia se poursuit à la Halle aux toiles

Le lieu a été rebaptisé malicieusement l'Omnia aux toiles. Alors que les travaux du cinéma Art & essai de la rue de République à Rouen ont enfin commencé, c'est dans la Halle aux toiles, bâtiment municipal que l'équipe a trouvé refuge. Quatre salles ont été aménagées pour "maintenir un lien avec le public", explique Richard Patry, le patron de NOE cinémas, qui exploite les lieux. Un défi technique considérable, puisqu'il ne fallait opérer aucune transformation qui ne serait pas réversible, la Halle aux toiles devant être rendue au mois de décembre. "Ce lieu, on l'a tout de même voulu confortable et unique", reprend Richard Patry. Pas question de faire les choses à la va-vite. De vrais fauteuils de cinéma ont été installés, des toiles ont été suspendues pour le son et les écrans choisis sont ceux qui prendront place dans l'Omnia, une fois les travaux terminés.

Originalité, le projecteur est directement visible dans la salle. -

Et le public est au rendez-vous. "On a fait plus de 200 entrées le premier jour, ce qui était le meilleur résultat des salles de l'agglo", explique Hervé Aguillard, le directeur de l'Omnia.

Le public de cinéphiles a naturellement retrouvé ses habitudes et l'équipe du cinéma. En attendant de découvrir, d'ici un an, le nouveau cinéma de la rue de la République, que Richard Patry annonce déjà comme "l'un des plus beaux cinémas de France".