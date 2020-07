Cadeaux. Partez en famille au Futuroscope avec Tendance Ouest !

Pour débuter les vacances scolaires, Tendance Ouest vous offre votre séjour en famille au Futuroscope ! Deux jours d'accès au parc, une nuit à l'hôtel avec petit-déjeuner.

Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction "Objectif Mars" et vous deviendrez astronaute ! Vous volerez les pieds dans le vide avec l'Extraordinaire Voyage. À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter. Jusqu'au soir, l'aventure continuera encore et encore avec 40 attractions :

Danse avec les robots, l'Extraordinaire Voyage, La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins, L'Age de Glace, Sauvetage Academy, Les Mystères du Kube, Dans les Yeux de Thomas Pesquet, Sebastien Loeb Racing Xperience…

Pour jouer, envoyez par SMS le mot FUTUROSCOPE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 10 juillet, entre 8 h 30 et 9 heures, avec Pierre dans L'Heure d'été.