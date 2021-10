Grand-Couronne. Les salariés de la Chapelle Darblay à Bercy pour obtenir un soutien politique

Les "Pap Chap" y croient encore. Mercredi 1er juillet, trois cars ont été affrétés pour conduire une centaine de salariés de la papeterie Chapelle Darblay à Grand-Couronne vers le ministère de l'Économie et des Finances à Bercy. Ils ont manifesté devant le ministère, en déversant notamment leur matière première, du papier qu'ils retraitaient au sein de l'usine. Une délégation de quatre personnes a finalement été reçue à la mi-journée par le cabinet de Bruno le Maire, dont Julien Sénécal, secrétaire CGT du CSE de la Chapelle Darblay. "On est venu chercher le soutien politique", explique-t-il. Ils nous disent qu'ils discutent avec des repreneurs mais qu'il ne peuvent pas communiquer là-dessus."

De quoi alimenter l'espoir de 230 salariés qui se retrouvent sur le carreau, depuis que le plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé, le 15 juin, après le départ du groupe finlandais UPM. Malgré tout, l'outil industriel est maintenu pendant un an.

"On sait qu'il y aura une reprise du site, explique Julien Sénécal. C'est le site qui a tous les atouts pour transformer le discours du Président de la République sur le made in France, l'environnement, et l'écologie en un acte concret."