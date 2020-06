Saint-Lô. Le changement économique, version pape François

“Vers un monde meilleur après le Covid ; corriger les modèles d'une croissance incapable de garantir le respect du développement, l'accueil de la vie, le soin de la famille, la justice sociale, la dignité des travailleurs, les droits des générations futures ; établir un pacte pour changer l'économie actuelle et donner une âme à l'économie de demain…” Programme d'un grand séminaire de travail intitulé “L'économie de François” : allusion à François d'Assise. C'est d'ailleurs à Assise que ce séminaire devait se tenir en mars 2020, avec deux mille jeunes entrepreneurs et économistes du monde entier, en réponse à l'appel lancé par le pape en mai 2019. Le confinement l'a repoussé à novembre prochain. À l'étude : une économie “régénératrice et distributive”.