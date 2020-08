Seine-Maritime. Le château d'Arques-la-Bataille, d'augustes ruines remarquables

Si le superbe château, réduit à l'état de ruines, est fermé au public pour des raisons de sécurité, le visiteur pourra néanmoins, du haut de la motte féodale, bénéficier d'un point de vue imprenable sur les vallées de l'Eaulne et de la Béthune, mais aussi sur les fossés et les murs de cette forteresse réputée imprenable à Arques-la-Bataille. Construite entre 1040 et 1053 par Guillaume de Talou pour asseoir sa rébellion face à son neveu duc de Normandie Guillaume le Batard, futur Guillaume le Conquérant après la conquête de l'Angleterre, la forteresse a été modifiée au XVe siècle pour s'adapter à l'évolution de l'artillerie. C'est aussi le lieu d'une célèbre bataille qui opposa, en 1589, Henri IV à l'armée de la ligue dirigée par le duc de Mayenne.