Caudebec-en-Caux. Muséoseine, la Seine étudiée sous ses milles facettes

Muséoseine à Caudebec-en-Caux témoigne de l'impact sur le paysage et sur l'activité humaine du fleuve, hier et aujourd'hui. Grâce à une scénographie immersive, il présente la Seine sous divers aspects. "Le parcours se scinde en deux parties, explique Marie Penna, attachée de conservation. On commence par une balade historique : on y découvre six sites historiques représentatifs de six périodes emblématiques de l'antiquité à nos jours." Le visiteur y croise des personnages holographiques comme un chapelier du XVIIIe ou un moine du XIXe siècle : "Ils évoquent des activités majeures du territoire à travers les âges." La seconde partie du parcours privilégie une approche thématique avec les loisirs en Seine, le pilotage, la pêche ou encore le mascaret. "La visite est ponctuée de témoignages, il est essentiel de donner la parole pour mieux comprendre la Seine." Cet été, Muséoseine accueille également une exposition temporaire consacrée à Georges Binet, un peintre impressionniste.

Pratique. De 3,50 à 6 €. museoseine.fr