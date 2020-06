Caen. Découvrez les résultats des municipales dans les principales villes

Trois mois après le premier tour des premières élections municipales, le second tour s'est déroulé ce dimanche 28 juin. À Lisieux, capitale du Pays d'Auge, le député Les Républicains Sébastien Leclerc est élu maire à 44%, face à la socialiste Clotilde Valter à 34,7% et au maire sortant Bernard Aubril avec 21,7% des voix. A Falaise, c'est un retournement de situation : Hervé Maunoury, deuxième le soir du premier tour avec 43,7% des voix face à Clara Dewaele Canouel (48,5%), remporte la mairie à 51,2%. A Ifs, c'est le maire sortant Michel Patard-Legendre qui l'emporte avec près de 60 % des voix face à Jean-Paul Gauchard. Réélection également pour Tristan Duval à Cabourg avec 58,96% face à Julien Champain. A Vire, le maire sortant Marc Andreu Sabater est réélu avec 51,35% des voix face à Pascal Martin (36,90%) et Cindy Baudron (11,75%). Dans la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge, Jacky Marie, maire sortant est réélu à 57,3% face à Sylviane Pralus 42,69%. A Port en Bessin c'est Christophe Van Roye qui est élu avec près de 56 % des voix.