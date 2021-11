Orne. Découvrez le village de La Perrière : la perle rare du Perche

La Perrière est un petit village de moins de 300 habitants, entre Bellême et Le-Mêle-sur-Sarthe, mais il est connu dans le monde entier. Classée comme Petite Cité de caractère, la commune est aussi surnommée : la perle du Perche. Le village doit ce surnom au filet d'art brodé ou perlé, un savoir-faire unique.

La petite cité doit également sa renommée à ses maisons en pierre, typiques du Perche. La roche utilisée pour les habitations vient est locale. On retrouve ce matériau à l'ouest du village, sur le site de L'Eperon. Classé depuis 1932, ce site marque une rupture paysagère entre la plaine de Mamers et le relief bosselé du Perche. Cet endroit offre une vue remarquable sur les collines et sur la forêt de Bellême. Les balades en attelages, tractés par des chevaux percherons, sont une activité propre à cette région, charme également les petits et les grands. Un bon moyen pour découvrir la commune et une partie du Parc naturel régional du Perche.

Pratique. Plus d'infos au : 02 33 73 09 69