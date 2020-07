Caen. Le château, un lieu chargé d'histoire en plein centre-ville

Impossible de le rater : le château de Caen se situe en plein centre-ville. Ce château ducal est l'un des plus grands d'Europe. Il a été construit en 1060 par Guillaume le Conquérant et a servi à la fois de forteresse et de résidence pour les ducs de Normandie. Aujourd'hui, il accueille le Musée de Normandie, qui retrace la vie des populations sur le territoire normand, de la préhistoire à la société industrielle. Le Musée des Beaux-Arts de Caen se trouve également à l'intérieur des remparts. De nombreuses peintures anciennes sont exposées, mais également des œuvres contemporaines. L'intérieur de la forteresse est à visiter. On y trouve les vestiges du donjon, la salle de l'Echiquier - lieu d'exposition temporaire -, l'église Saint-Georges, le centre d'interprétation du château… Du haut des fortifications, une vue imprenable sur la ville est à observer. Des visites commentées sont organisées du 15 juillet au 21 août.

Pratique. Château de Caen. Tel : 02 31 30 47 90. chateau.caen.fr