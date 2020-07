Damigny. A côté d'Alençon, le plein d'activités extérieures avec la base AC Loisirs

Avez-vous déjà pensé vous essayer sur des combats de sumo ? À Damigny, à même pas 10 minutes en voiture d'Alençon, grâce à AC Loisirs, mettez-vous dans la peau de ces combattants japonais. Dans ce parc de loisirs multi-activités, vous pourrez profiter des nombreuses animations, il y en a pour tout le monde !

Les petits et grands trouveront tous de quoi s'occuper dans ce centre d'activités extérieures. Combat de boxe sur un ring gonflable, bubble-foot, baby-foot humain, trampoline et archery-game font partie des nombreuses activités proposées par AC Loisirs.

Les enfants ont même un espace ludique et un parcours-aventure conçu spécialement pour eux. Les parties de paintball sont également convoitées par les visiteurs de la base. Et en plus, tous les jeux sont à volonté.

Pensez à réserver !

Pratique. Chemin du Fourneau 61250 Damigny. Plus d'infos au 06 87 36 84 14 ou sur le site : acloisirs.fr. Sur réservation