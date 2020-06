Sotteville-lès-Rouen. Deux blessés dans un choc entre une voiture et un poids lourd

Un blessé grave, une femme de 18 ans, et un blessé léger. C'est le bilan d'un accident de la circulation mettant en cause une voiture et un poids lourd, le lundi 22 juin à 11 heures, sur le boulevard industriel de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Cinq engins et 16 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter assistance aux victimes.