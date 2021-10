Normandie. Coronavirus : un cluster dans une entreprise de Fécamp

Il faut rester prudent face au coronavirus. Depuis le milieu de la semaine, de nouveaux clusters, de nouvelles zones de circulation active du Covid-19, ont été identifiés en Normandie, a communiqué l'Agence régionale de santé (ARS), le vendredi 19 juin. L'un d'eux concerne le pays de Caux plus précisément une entreprise de Fécamp. Un cas confirmé de coronavirus y a été identifié et 10 cas contacts à risque recensés et testés : deux sont positifs, quatre sont négatifs, quatre sont en attente.

En Seine-Maritime

Un autre cluster se trouve également en Seine-Maritime. Il est familial et est situé dans la commune de Belbeuf. "Il concerne treize cas confirmés répartis dans trois foyers et vingt-cinq personnes contacts", souligne le communiqué. "Parmi les contacts, les sept résultats connus sont négatifs, les autres sont en attente de résultat".

Dans l'Orne

Le troisième nouveau cluster concerne l'Ehpad d'Argentan, dans l'Orne. L'agence régionale de santé explique : "À la suite de la confirmation d'un cas chez un résident, qui s'est ensuite révélé être un faux positif, un dépistage systématique a été mis en œuvre au sein de l'établissement. Ce dépistage concerne 70 résidents et 52 professionnels et a permis d'identifier quatre cas positifs (2 personnels et 2 résidents)". L'ARS ajoute : "Des mesures ont été mises en place au sein de l'établissement. Un nouveau dépistage sera effectué à J + 7".

Ces trois situations s'ajoutent aux cinq regroupements de cas annoncés en début de semaine dans l'agglomération rouennaise. L'ARS insiste : "Cette situation reflète une circulation virale réelle, mais contrôlée, qui implique une vigilance accrue de la part de l'ensemble de la population. L'apparition de ces clusters doit nous inciter à respecter strictement les mesures barrières".

Nombre de reproduction effectif (R0) en rouge

Le jeudi 18 juin, le R0 dépassait le seuil de vigilance pour atteindre 1,14. Cette augmentation s'expliquait par la détection des cinq clusters du sud de l'agglomération rouennaise cités ci-dessus. Ce vendredi 19 juin, compte tenu des trois nouveaux clusters identifiés en Normandie, le R0 est de 1,6 : "Il dépasse désormais le seuil d'alerte (fixé à 1,5). La région Normandie est donc classée en rouge pour ce seul indicateur", signale le communiqué. "Ce classement ne concerne que cet indicateur : les 3 autres (taux d'incidence, tensions hospitalières, taux de positivité des tests RT-PCR) restent stables et au vert". La région demeure donc "verte" et ne nécessite pas de restrictions supplémentaires.