10 chevreuils abattus aux abords de l'A84

La circulation des véhicules avait été interdite, sur 40 kilomètres, entre les échangeurs de Villeudieu (50) et de Coulvain (14), pour mener à bien cette opération de sécurité routière qui aura mobilisé 20 agents des services de l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), et 35 gendarmes.

Bilan : 10 animaux tués, un autre a été évacué de la zone autoroutière.

Les signalements de cervidés sur l’autoroute devenaient tros nombreux, les collisions avec ces animaux également. Selon les préfectures des départements du Calvados et de la Manche, cette opération est un succès. Elle a permis de "juguler une population de chevreuils autochtone en phase de sédentarisation sur l’emprise autoroutière."