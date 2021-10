Lonlay-l'Abbaye. De la bière fabriquée en Normandie ? Dans l'Orne, c'est possible !

La Normandie ne produit pas que du fromage, du calva et du cidre. Au Château de la bière de Lonlay-l'Abbaye, il est possible de visiter la petite brasserie artisanale et de déguster la bière faite maison. Vendue dans tout le Grand-Ouest et même au Royaume-Uni, cette bière est unique.

Pascale et Donatien Lesellier, propriétaires du domaine, proposent aux visiteurs uniquement des produits bio. Au total, une dizaine de bières artisanales et le "Fruit du château" (digestif) sont conçus dans cet endroit original et atypique, construit par les propriétaires eux-mêmes.

Pratique. Réservation au 02 33 38 07 86. Du lundi au samedi à Le Fay 61700 Lonlay-l'Abbaye. 10 €.