Municipales 2020. Nicolas Mayer-Rossignol unit la gauche et les écologistes au second tour à Rouen

Face à Jean-François Bures, candidat de la droite, Nicolas Mayer-Rossignol avec sa liste Fiers de Rouen a trouvé l'alliance de l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, arrivé en deuxième position du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier.

Comment faire campagne dans le contexte actuel ?

Nous ne prévoyons pas de meeting, même virtuel. Nous essayons d'être présents auprès des Rouennais pour les écouter, prendre la mesure de la situation et construire les mesures et les actions qui seront nécessaires, demain, face à cette crise.

Comment s'est passé le rapprochement avec Jean-Michel Bérégovoy ?

Le rassemblement s'est fait de façon naturelle et je salue le fair-play de Jean-Michel Bérégovoy car, dès le soir du premier tour, il a dit qu'il se ralliait. Avant le confinement, nous avons fait un premier communiqué commun et ensuite nous avons repris les discussions. Nous avons des différences d'approche, de méthode, mais globalement, nous partageons la même inspiration.

Qu'a changé la crise sanitaire dans votre campagne et vos propositions ?

Nous avions déjà mis la santé au cœur du projet, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables. Il y a aussi tout ce qui concerne l'éducation à la santé, pour encourager tout le monde à avoir une approche préventive, plutôt que de traiter la santé en urgence qui coûte beaucoup plus cher et n'est pas plus efficace. Ces propositions sont encore plus renforcées dans mon programme. Il faut aussi que l'agglomération ait un stock de masques au cas où et je m'en suis même déjà occupé.

Comment aider l'économie locale et les commerçants notamment ?

Nous avons besoin d'une équipe renouvelée et je suis le seul candidat qui puisse être maire et président de la Métropole qui peut agir sur le commerce, l'attractivité et tout ce qui concourt à l'emploi. Si on veut soutenir le commerce avec des campagnes de communication, il faut des moyens et ceux-ci sont au niveau de la Métropole. Pour parler d'économie, il faut aussi avoir une expérience et je suis le seul à avoir déjà géré une collectivité et je dirige une PME normande à but humanitaire. Sur les mesures concrètes, il faut que l'on anime la ville avec des artistes et des artisans locaux pour donner envie aux uns et aux autres de venir. Nous proposons la gratuité des transports en commun le samedi.

Quid des travaux, notamment place du Vieux-Marché ?

Quand on regarde la ville il y a douze ans et aujourd'hui, elle s'est plutôt embellie, elle est jolie et attractive. ce n'est pas parfait mais les choses ont bien changé. Par contre, il y a eu beaucoup de travaux et de nuisances avec des difficultés pour les commerçants notamment. Il ne faudrait pas, sous prétexte de devoir terminer les travaux, que l'on mette définitivement un dernier clou sur le cercueil d'activité économique déjà fragilisée. Ensuite, les travaux il faut les terminer mais en concertation avec les élus et les citoyens pour déterminer le bon calendrier.

Comment poursuivre l'accompagnement du développement du vélo ?

Nous voyons bien qu'il y a une demande citoyenne. Il y a de nouveaux aménagements qui ont été faits pour le déconfinement et j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne. Je suis a priori plutôt favorable à les pérenniser. Il faut regarder les données en transparence et regarder ensemble. Il faut aussi avancer sur les connexions entre la ville de Rouen et les communes environnantes, l'aide à l'achat de vélo ou encore la gratuité des transports dans les montées avec des racks à l'arrière des bus.

Comment envisagez-vous votre prise de fonction si vous êtes élu maire ?

Il n'y aura pas de vacances. Nous sommes en pleine crise qui est quadruple, il faut agir tout de suite. Il y a un travail à faire et notamment pour préparer la rentrée scolaire. Je serai opérationnel tout de suite avec une équipe renouvelée aux deux tiers mais avec aussi des élus d'expérience. Si nous sommes élus le 28 juin, nous sommes au travail le 29.

Radio. Les deux candidats rouennais débattront le vendredi 19 juin, entre midi et 13 heures, en direct sur l'antennede Tendance Ouest (103.7 FM et DAB+).