Basket (Pro B) . Rouen Metropole Basket : Benoît Injai prolonge et Amin Stevens arrive

Après l'annonce du prêt de Quentin Ruel pour un an, en provenance du club de Jeep Elite Cholet, c'est une prolongation de contrat et un retour qui ont été annoncés dans le club normand. En effet, Benoit Injai, formé au Rouen Métropole Basket et en nette progression depuis son intégration dans l'équipe professionnelle, depuis quatre ans maintenant, et qui était toujours sous contrat, a prolongé celui-ci jusqu'en 2023.

Le retour annoncé est celui d'Amin Stevens, qui avait illuminé la Pro B de son talent lors de la saison 2017-2018, en terminant meilleur marqueur de la saison avec 18 points de moyenne. Après une année passée en Belgique et la seconde en Israël, il revient en Normandie, pour aider le club rouennais.