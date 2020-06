Sport solidaire. La "Djimtoutou Academy" remet son chèque au CHU de Caen

C'est une très belle histoire du confinement qui est allée à son terme, il y a de cela quelques jours. Amis de longue date et confinés plusieurs semaines ensemble, l'ancien pongiste du Caen TTC Jimmy Devaux et le kiné des féminines du Nantes Atlantique Handball Etienne Tourolle se sont lancé un défi : ensemble, ils ont décidé de proposer des cours de sports en ligne, pour fédérer autour d'eux les confinés de Normandie et d'ailleurs, s'octroyant le nom de "Djimtoutou Academy" inspiré de leurs surnoms respectifs. Les deux compères, épaulés par la compagne de Jimmy Devaux, Marie Bouba, ont alors fait exploser les compteurs, dépassant même le chiffre des 1 000 abonnés sur leur page Facebook le 15 avril dernier. En plus d'encourager leurs suiveurs à rester physiquement actifs, les coachs en ligne improvisés ont aussi lancé une cagnotte en ligne destinée à la fondation Normandie Santé. Le mercredi 10 juin dernier, ils ont ainsi pu lui remettre un chèque d'une somme de 801,60 € et promettent déjà "une surprise" pour septembre. Chapeau bas.