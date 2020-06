Rouen. Deux ans avec sursis pour agression sexuelle sur sa nièce

En décembre 2008, le prévenu se rend coupable d'agression sexuelle sur sa nièce, en vacances dans les Côtes-d'Armor. La victime en parle à son collège, qui envoie un signalement au parquet de Rennes. Le prévenu reconnaît spontanément les faits. Le 22 janvier 2019, le mis en cause est poursuivi pour attouchements réitérés sur mineure. Cette fois, il dit qu'il ne se souvient pas des circonstances et insiste sur le suivi psychologique qu'il a entamé. Le procureur de la République constate que le prévenu "se mure dans le déni". La défense estime que, devant la tiédeur de la famille à poursuivre un de ses membres, "c'est une omerta qui a nui à la clarté du dossier". Il est reconnu coupable à l'audience du vendredi 12 juin à Rouen et condamné à deux ans avec sursis.