Calvados. Stéphane Bern en tournage : "Il y a ici un patrimoine extraordinaire"

L'animateur de Secrets d'Histoire, Stéphane Bern, était au château de Falaise samedi 13 juin pour un futur numéro consacré à Guillaume le Conquérant.

Caen hier, Falaise aujourd'hui... Vous aimez la Normandie !

"Vous connaissez des gens qui n'aiment pas la Normandie ? (Rires) Moi j'adore, à la fois parce que c'est verdoyant, c'est un paysage très changeant. Tout le monde connaît la Normandie maritime, mais j'aime la Normandie des terres. J'ai un faible pour la Suisse normande. Et puis, il y a un patrimoine bâti extraordinaire, des abbayes fabuleuses, un patrimoine religieux très important dont je suis très soucieux. La vraie richesse des territoires, c'est aussi ceux qui y vivent et qui font vivre la magie des lieux."

Une séance du tournage de Secrets d'Histoire. - Olivier Sauvage

Une nouvelle édition du loto du patrimoine se profile. Retrouvera-t-on des sites normands ?

"Absolument, un par département, dont le site emblématique de la Normandie. Il a été décidé par le comité de sélection en mars, juste avant la pandémie. La liste des 18 sites emblématiques des régions et outre-mer sera dévoilée prochainement par le chef de l'Etat. Je peux vous dire que c'est un site archéologique. C'est un monument qui demande beaucoup d'argent pour être mis en valeur, restauré, sauvegardé, car les ruines archéologiques sont souvent menacées par l'outrage du temps".

Pourquoi cette émission sur Guillaume le Conquérant ?

"Pour faire plaisir aux Normands et à la Normandie ! En fait, j'aurais aimé tourner ce numéro pour les 950 ans de la bataille d'Hastings, on est un peu en retard. Mais qu'est-ce qu'un an, deux ans ou trois ans par rapport à un millénaire d'histoire ?"