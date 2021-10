Idées loisirs pour le week-end du 29 et 30 septembre

Samedi 29 septembre

C'est le forum petite enfance à Flers. Le but est d'accompagner le parent et son enfant Rendez-vous de 10h à 18h, c'est gratuit.

Concert de Souad Massi et de Jasser Haj Youssef à l'Eglise de Rabodanges en fin d'après midi à 17h.

Dîner Bossa Nova à la Fabrique à Lion sur Mer avec l'Artiste Frederique Bajart. Ambiance Jazzy. RDV dès 20h.

Soirée Country, concert et bal ce samedi à partir du 19h30 à Sainte-Marie-du-Mont à la salle du pôle de vie.

Toute l'après-midi, c'est la fête de la soupe au foyer rural de Sain-Hilaire sur Erre. Dégustations, ateliers culinaires, jeux de reconnaissance culinaire, contes, concours... Début à 14h.

Foot. En ligue 2, Le SM Caen joue contre Tours au Stade Michel d'ORNANO. Coup d'envoi à 14h. Match à suivre sur tendance ouest et tendanceouest.com.

A Tollevast, concert des ChapoT et des Mal'barr. Ca se passe sou chapiteau au parking de la mairie. 5€ pour les adultes, 3€ pour les 12-20 ans et gratuit pour les plus jeunes.

Concert de La Ruda à Saint-Lô au Normandy. Le groupe Skanka assurera la première partie. Début à 20h30.

La discothèque La Taverne fête ses 30 ans. Tendance Ouest est partenaire de l'événement. Nous vous offirons de nombreux cadeaux collectors. Le Collectif metisse se chargera de mettre l'ambiance avec un show live. RDV à Saint Hilaire du Harcouet.

Handicap International vous invite à participer aux Pyramides de chaussures à Argentan pour lutter contre les mines antipersonnelles. Ramenez les vieilles baskets ou tongs pour la bonne cause. Des animations sont prévues sur place, place de lattre de Tassigny de 10h à 19h.

Insolite : 4e édition du Grand Bal'Z'art au Grand-Celland. Arts de la rue, de la musique à la danse avec en toile de fond la brouette sous tous ses aspects. Nous retrouverons le village décoré par des artistes, la place de la salle des fêtes investie par un marché artisanal et des jeux, l'église sera de nouveau investie par les écoles de musiques, expo photo....

Du Bruit dans le plancher est en concert à la ferme culturelle de Varembert à partir de 19h dans le cadre des soirées auberges normandes. En première partie, vous découvrirez l'univers de "Pauvre S", chanteur compositeur. C'est un repas concert où vous amenez un plat salé ou sucré et profitez d'un grand buffet. Entrée gratuite.

Dimanche 30 septembre

Grand Rassemblement de voitures anciennes à Ouistreham. Vous les verrez dans le bourg et sur le port.

1ère édition de l'"*Overlord Training camp*", organisé par l’équipe de football américain de Bayeux "*Overlord*". Il s’agit d’une journée complète d’entraînement destinée à accueillir une centaine de joueurs et entraineurs de la Normandie, encadrée par des Champions de France 2012 et d’anciens coachs de l’Equipe de France (de 1994 à 2002). C'est une première en Basse-Normandie. Cela se déroule à Bayeux. RDV de 9h à 19h.

Tout le week-end

Ce week-end démarre le festival de la Pomme en Pays d'Auge. Cette manifestation regroupe une cinquantaine d’animations sur 9 jours : dégustations, cours de cuisine, menus autour de la pomme chez les restaurateurs partenaires, marchés… Plus d'infos auprès de l'association Tourisme en Pays d’Auge.

Top départ pour la 10e édition du festival Toute la mer sur un plateau à Granville. Dégustations, marchés et nombreuses animations sont prévues tout le week-end. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Fête de l'Automobile Club de l'Ouest ce week-end au Mans avec les 24h du Mans Karting. Au menu, démonstrations, baptêmes de piste, visites du circuit, animations et concerts sur place.

Portes ouvertes d'un atelier Scrapbooking à Donville-les-Bains. Expositions, démonstrations live, nouveautés, et cadeaux. Samedi de 10H à 20H et dimanche de 10h à 13h au 11 allée des clairs-logis.

Equeurdreville présente tout ce week-end son 1er festival du Jeu de Societe. Jeux de stratégie, jeux géants, jeux éducatifs, jeux pour les tout-petits seront disponible sur place. Vous pourrez tester aussi des nouveautés. Ca se passe Salle Davoury de 10h à 19h. Entrée 1€.

Tendance Ouest est partenaire du Championnat de France Karting qui se tient sur le circuit Auney les Bois à Essay ce week-end. Pilotes de haut rang seront en compétition pour le titre ! La lutte s'annonce acharnée. L'entrée est gratuite.