Une championne de France aux archers de Caen

"Je voulais terminer première", raconte-t-elle. Le temps pour elle de monter en puissance, car après seulement trois ans et demi de pratique du tir à l’arc, la jeune benjamine des Archers de Caen, a décroché un titre de championne de France le 26 août dernier à Lyon, en tir fédéral à cinquante mètres.

"Avant une compétition, le rythme est parfois difficile à gérer avec quatre entraînements de trois heures par semaine", confie son entraîneur William Carville.

Accessible à tous

Egalement championne de Normandie, Marianne Levadé porte haut les couleurs du club et enrichit grandement le palmarès des Archers de Caen. Le club compte 80 adhérents et possède deux terrains d’entraînements au gymnase Albert Ier et à la Grâce de Dieu. Des initiations sont proposées aux adultes le lundi (20h) et aux enfants le mardi (18h).