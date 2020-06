Cherbourg-en-Cotentin. Appel à un rassemblement contre les discriminations

Le collectif "Justice pour tous", créé après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, appelle à un second rassemblement (une dizaine de personnes s'étaient réunies le 6 juin) ce samedi 13 juin de 15 h à 17 h place Charles-de-Gaulle à Cherbourg contre toutes formes de discrimination. "Ce rassemblement sera l'occasion d'affirmer haut et fort notre refus des discriminations de tous types et de manifester notre volonté d'obtenir une égalité de traitement de tous les citoyens, dans la continuité des nombreux mouvements nationaux et/ou internationaux de ces derniers jours" explique le collectif. Afin de respecter les gestes barrières, les participants sont invités à porter un masque et à se réunir par groupes de dix personnes.