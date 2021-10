Football: Ronaldo puis Messi, les stars font leur retour aussi

En deux matches, il y aura 11 Ballons d'Or sous les yeux des fans de foot, en sevrage depuis début mars et l'interruption des compétitions face à la progression du coronavirus.

Dès vendredi, c'est Cristiano Ronaldo et ses cinq trophées qui reprendra avec une demi-finale retour de Coupe d'Italie entre sa Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller).

Et le lendemain samedi, c'est Lionel Messi, six fois sacré, qui prendra le relais en allant à Majorque avec Barcelone, actuel leader de la Liga.

Mais le génie argentin a failli manquer le rendez-vous. Le capitaine du Barça (33 ans le 24 juin) a en effet raté deux entraînements collectifs la semaine dernière, mercredi et vendredi, et s'est contenté de travail individuel en salle.

Dès vendredi, le Barça a cependant éteint les doutes, parlant d'une simple contracture au quadriceps droit. "Son problème est mineur, la situation est sous contrôle, il va parfaitement bien et n'aura aucun problème", a ensuite précisé l'entraîneur du club catalan Quique Setién, dimanche sur Movistar+.

Minute de silence

Lundi, Messi a réintégré le groupe pour la séance collective et il est bien apte à jouer le premier match de reprise du Barça, samedi chez le relégable Majorque.

"Il va bien. Il a ressenti quelques petites gênes, mais il fallait en prendre soin, car si tu forces et que tu dois arrêter de jouer pendant deux semaines, tu manques quatre matches", a expliqué Setién lundi.

Le programme post-pandémie est en effet surchargé pour les Barcelonais, avec encore 11 matches de championnat à disputer d'ici le 19 juillet, puis la Ligue des Champions, interrompue après un match nul 1-1 à Naples en 8e de finale aller.

Le menu est encore plus lourd pour Ronaldo et la Juventus: avant de retrouver Lyon en huitièmes retour de C1 (défaite 1-0 à l'aller), la "Vieille Dame" disputera 12 matches de Serie A et cette Coupe d'Italie qui inaugure le retour du "calcio", plus de trois mois après un match de championnat entre Sassuolo et Brescia.

L'affiche Juventus-AC Milan vendredi sera précédée d'une minute de silence en mémoire des victimes de la maladie (plus de 34.000 en Italie) et d'applaudissements en remerciement aux personnels soignants.

Si Messi a eu quelques pépins de santé, et si côté Milan Ibrahimovic sera forfait à cause d'une blessure au mollet droit, Ronaldo est lui en pleine forme.

Et la Juve compte évidemment sur lui pour aller chercher une place en finale, programmée dès mercredi à Rome face à Naples ou à l'Inter Milan. Déjà au match aller, c'est le Portugais qui avait inscrit dans les derniers instants le penalty de l'égalisation turinoise.

"Dieu est arrivé"

Après un confinement passé chez lui, à Madère, Ronaldo a retrouvé Turin début mai et a repris sa vie de champion, entre entraînements appliqués et photos de famille sur Instagram.

"Physiquement, Ronaldo va bien. Il lui manque les sensations du terrain et c'est logique. Mais ce qu'il montre à l'entraînement est positif et c'est très bien, parce que nos objectifs des trois prochains mois passent par lui", a expliqué cette semaine son entraîneur Maurizio Sarri.

Giorgio Chiellini, le capitaine de la Juve, n'a pas dit autre chose mardi dans une interview au Corriere dello Sport: "Quand tu as un joueur pareil, tu joues pour lui, ça ne sert à rien de le cacher", a déclaré le défenseur italien.

Chiellini a aussi rappelé le poids de l'arrivée de l'ancien Madrilène, y compris pour un club aussi important que la Juventus.

"La première année, ça a été un +boost+ incroyable. C'est Dieu qui est arrivé, un des Dieux du foot. C'était comme ça pour Pelé et Maradona, c'est pareil avec Messi et Cristiano."

Ce week-end, les Dieux du foot font leur retour.