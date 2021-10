Cadeaux. Gagnez chaque jour votre Google Nest Mini avec Tendance Ouest

Remportez tous les jours la Google Nest Mini d'une valeur de 60 €, la version améliorée mini-format de l'enceinte connectée Google Home.

Posez-lui vos questions et profitez du meilleur de Google : météo, actualités et bien plus.

Vous pouvez aussi activer des minuteurs et des alarmes. Grâce à Voice Match, l'Assistant Google vous donne des réponses sur mesure sur votre agenda, votre temps de trajet domicile-travail, vos rappels et plus encore. Vous pouvez paramétrer l'assistant vocal pour que six personnes puissent l'utiliser, afin de combler tous les membres de votre foyer.

Les basses de Google Nest Mini sont deux fois plus puissantes que celles de Google Home Mini. Dites simplement "Ok Google" pour écouter vos titres préférés ou pour lancer l'application et le player Tendance Ouest !

Envoyez dès maintenant par SMS le mot NORMANDIE au 7 11 12 pour vous inscrire (2x65 centimes + coût d'un SMS).

Tirage au sort tous les matins, du lundi 15 au vendredi 19 juin, entre 8 h 30 et 9 heures dans Normandie Matin, avec Charles et Pierre.