Saint-Lô. Enquête fantastique à New Cherbourg

Une étrange créature bleue qui échoue sur la place de Querqueville, un dossier top secret dérobé, deux affaires mystérieuses que Côme et Pacôme Glacère vont devoir résoudre. Pas si simple car les frères jumeaux ne sont pas au bout de leurs surprises. Cette enquête pleine de rebondissements mêlant aventure et fantastique va les conduire à effectuer des rencontres surprenantes. Primés en 2012 au Festival d'Angoulême, les auteurs Pierre Gabus et Romuald Reutimann ont pour cette nouvelle aventure réinventé le Cherbourg de la Belle Epoque. Et le résultat est étonnant !

New Cherbourg Stories – T1 : Le Monstre de Querqueville – P. Gabus, R. Reutimann – Éditions Castermann.