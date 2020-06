Pause déjeuner. Où est-ce qu'on pique-nique à midi ?

La colline aux oiseaux : un endroit privilégié

Située au nord de Caen, la colline aux oiseaux est un lieu emblématique.

Cet espace est idéal pour un pique-nique

au vert.

Lieu nature par excellence à Caen : la colline aux oiseaux, constituée d'une mosaïque de jardins, offre un cadre idéal pour la pause déjeuner. Entre collègues ou amis ou pour un pique-nique familial, les passionnés de nature qui veulent s'écarter du bruit de la ville seront servis dans cet espace paysager de plus de 17 hectares, à proximité du Mémorial de Caen. C'est d'ailleurs ce qu'est venue chercher Nathalie, installée avec sa collègue pour déjeuner : "On cherche de la verdure, à respirer le grand air et à être dehors avec ce beau temps", indique-t-elle.

Pour manger, des tables de pique-nique sont mises à disposition et des espaces fleuris comme la roseraie sont prisés, avec des centaines de variétés différentes. Pour les enfants, des espaces ludiques ont été aménagés, comme une aire de jeux de 2 000 m2, ce qui n'est pas pour déplaire aux familles. Une mère de famille qui est venue pique-niquer avec ses enfants décrit le lieu comme "un endroit familial, où les enfants peuvent découvrir les fleurs et voir les animaux". Après manger, certains s'allongeront dans l'herbe, tandis que ceux qui voudront faire une marche digestive pourront se rendre en haut de la colline aux oiseaux. Ils trouveront la ferme normande avec ses cochons et autres chèvres. Une fois en haut, un magnifique panorama sur la ville se dégage. De quoi rêvasser un peu, avant de reprendre ses activités.