Cherbourg. Centre hospitalier public du Cotentin : les visiteurs à nouveau autorisés

C'est une bonne nouvelle pour les proches des patients hospitalisés. A Cherbourg, au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), les visiteurs vont à nouveau pouvoir venir, à condition bien sûr de respecter les distances sociales, de porter un masque et de se laver les mains à l'entrée. Les visites seront possibles seulement les après-midis, à partir de 14 h, et ce, dès lundi 8 juin. L'hôpital précise que seul un visiteur par jour et par patient sera autorisé, sauf dérogation médicale.

