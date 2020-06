Criquebeuf-en-Caux. Après un cambriolage, cinq enfants de 11-12 ans interpellés

Cinq enfants de Criquebeuf-en-Caux, âgés de 11 et 12 ans, sont rentrés par effraction chez une dame, en cassant sa fenêtre, le lundi 1er juin vers 18 h 30. Ils ont fouillé la maison et dérobé des objets comme son sèche-cheveux.

Un voisin a réussi à attraper un des cinq enfants et a appelé la police. Interrogé, il a donné le nom de ses quatre autres complices, ce qui a permis de les retrouver. La propriétaire victime du cambriolage est venue déposer plainte. Un des enfants est convoqué à la Maison de la justice et du droit de Fécamp pour une réparation pénale. Le deuxième aura un rappel à la loi et devra indemniser la victime. Les trois autres auront un rappel à la loi.