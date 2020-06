Caen. Recharger sa carte de bus ou de tram par Internet, c'est possible

Recharger sa carte de transport sur le web, sans se déplacer, c'est désormais possible avec la nouvelle e-boutique du réseau de bus et tramway Twisto, sur l'agglomération de Caen. Depuis le mardi 2 juin, les clients peuvent acheter des billets ou des abonnements mensuels et annuels sur Internet, qui se chargent directement sur leur carte Atoumod lorsqu'ils la présentent devant un distributeur automatique de titre ou un valideur. Attention, un délai de 72 heures est nécessaire entre l'achat et l'utilisation du titre Twisto. Les clients qui n'ont pas encore de carte Atoumod peuvent créer leur compte en ligne, sur twisto.fr et la commander. Une adresse mail suffit. Ils recevront leur carte à leur domicile.