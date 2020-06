Musique. Un nouveau succès pour le duo Bigflo & Oli

Malgré une année 2020 difficile pour beaucoup d'artistes, les rappeurs Bigflo & Oli ont toujours la cote auprès du public francophone. Auteurs de nombreux succès comme La vraie vie, Dommage, Promesse ou même Demain en featuring avec le DJ normand Petit Biscuit, Bigflo et Oli avouent avoir du mal à se rendre compte de leur impact sur le marché musical français et en profitent une fois de plus pour remercier celles et ceux qui les écoutent et achètent leur disque. Car justement, l'un d'eux vient d'être certifié "Triple platine" et a franchi la barre des 300 000 ventes, il s'agit La Vie de rêve, un opus que les Toulousains ont dévoilé fin 2018.

On peut ainsi lire en légende de leur publication : ET BOOM!!! ENCORE UN! On va pouvoir partir faire le prochain l'esprit serein! C'est notre deuxième triple platine et pourtant l'émotion est toujours aussi grande! On se rend pas compte que vous êtes autant à nous écouter chaque jour! ✨ Dites-nous votre son préféré de l'album! (Et on va lire, c'est pas juste pour les commentaires) #meilleurpublicdefrance