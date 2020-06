L'Aigle. Après-Covid-19 : le Festival du conte est contraint de s'adapter !

Le Festival du conte débute le mardi 9 juin à L'Aigle, jusqu'au samedi 13. Mais mesures sanitaires obligent, le thème habituel des 1 001 histoires a été détourné en 10 personnes et 01 histoire.

Pour répondre aux exigences de distanciation du moment, il sera possible d'y assister uniquement sur réservation (02 33 84 16 19 ou par mail : mediathequedelaigle@hotmail.fr) avec, à chaque fois, une histoire et seulement dix spectateurs, mais avec six représentations, chaque jour du festival (à 10 h 30, 11 heures, 15 heures, 15 h 30, 16 heures et 16 h 30), à l'amphithéâtre en extérieur de la médiathèque des Tanneurs ou dans la salle d'exposition, en cas de mauvais temps. Le festival proposera des contes en Drive-in, le vendredi 12 juin à 20 heures.