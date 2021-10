Coutances. L'ensemble scolaire Jean-Paul II propose des visites en ligne

À défaut de portes ouvertes organisées cette année en raison de conditions sanitaires délicates, l'ensemble scolaire Jean-Paul II à Coutances (école, collège et lycée, ECL) propose des visites en ligne.

Rendez-vous importants pour les futurs élèves mais aussi pour leurs parents, les portes ouvertes sont le bon moyen de se rassurer avant de découvrir un nouvel établissement scolaire. Sur son site internet, l'ECL Jean-Paul II propose un système de visite virtuelle.

En quelques clics, il est possible de passer du self au gymnase, sans oublier de faire un crochet par la cour de récréations et les salles de sciences !