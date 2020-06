Caen. Plus aucun patient atteint du Covid-19 n'est hospitalisé au CHU

Mercredi 3 juin, il n'y avait plus aucun patient atteint de Covid-19 hospitalisé au CHU de Caen. Le dernier a quitté l'hôpital régional l'après-midi même. Depuis le début de l'épidémie, il aura accueilli 230 personnes frappées par le coronavirus. "Les équipes médicales et paramédicales du CHU se recentrent sur les autres motifs de prise en charge et poursuivent la reprise d'activité amorcée depuis le début du déconfinement", indique la direction du CHU. L'hôpital garde la possibilité d'ouvrir une unité pour patients Covid-19 si l'épidémie venait à redémarrer.

En Normandie, mercredi 3 juin, Santé publique France recensait 318 patients hospitalisés, dont 19 en réanimation.

Un nouveau décès a été enregistré, portant à 421 le nombre de victimes.