Alençon. Culture : la Ville dématérialise les animations annulées jusqu'à l'été

Depuis le mardi 2 juin, c'est la phase 2 du déconfinement. Mais toutes les animations qui, chaque année, rassemblent beaucoup de population à Alençon restent annulées, au moins jusqu'au 15 juillet.

Pour ne pas laisser la culture à l'arrêt, pour ne pas oublier ces rendez-vous annuels, la décision a été prise, en lien entre la municipalité et les associations organisatrices, de dématérialiser. C'est le cas dès le jeudi 4 juin, pour le Salon du Livre et les Rendez-vous au jardin. Les deux manifestations devaient se tenir le week-end suivant. Pour évoquer le premier : des interviews d'auteurs vont être enregistrées et diffusées sur les réseaux sociaux. Pour les jardins : des photos géantes des éditions précédentes vont être apposées au Parc des promenades. D'autres rendez-vous comme Art sur le fil, la Fête d'Ici et d'ailleurs, ou encore le Festival des folklores du monde seront aussi évoqués de façon dématérialisée. La Fête de la musique est également annulée et, le 21 juin, des groupes locaux pourraient être diffusés sur le web. En attendant 2021…